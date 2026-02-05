Olimpiāde vēl nav atklāta, bet jau plosās vīruss. Ietekmēta Somijas hokeja izlase, kas liek pārcelt spēli
Somijas sieviešu hokeja izlase spēlētāju trūkuma dēļ nedosies laukumā Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu turnīra pirmajā duelī ar Kanādas valstsvienību. Spēle pārcelta uz vēlāku laiku.
Somijas izlases spēlētājas inficējušās ar vēdera vīrusu, un treniņā uz ledus bija tikai astoņas laukuma spēlētājas un divas vārtsardzes. Somijas Hokeja asociācijas pārstāve Henna Malmberga ceturtdien apstiprināja, ka pārējās 13 spēlētājas ir inficējušās ar vīrusu vai jau atrodas karantīnā.
"Lielākā daļa no spēlētājām kļūst veselākas, taču ne tik, lai varētu spēlēt. Ja aizvadīsim maču, tad tas var arī negatīvi ietekmēt Kanādas izlases spēlētājas. Es nevaru riskēt ar savu spēlētāju veselību, ja viņas vēl vakar bija slimas. Tas nebūtu pareizi," pauda Somijas sieviešu izlases galvenais treneris Tero Lehtera.
Pēc Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) noteikumiem minimālais spēlētāju skaits, kas jāpiesaka mačam, ir 15 laukuma spēlētāji un divi vārtsargi. Ja šo kritēriju neizdodas izpildīt, tiek piešķirts tehniskais zaudējums.
Vēlāk tika paziņots, ka komandu duelis šodien jeb 5. februārī nenotiks. Tas pārcelts nedēļu vēlāk, respektīvi, 12. februārī. "Lai arī ir zināma vilšanās, ka spēle nenotiks tās plānotajā laikā, tas bija atbildīgs un nepieciešams lēmums. Tas norāda uz olimpisko spēļu garu," teikts organizatoru paziņojumā.
Olimpiskās spēles oficiāli tiks atklātas piektdien, bet spēļu programma sākās jau trešdien ar kērlinga mačiem, kamēr šodien uz ledus dosies hokejistes. Somietes pēdējās divās olimpiādēs izcīnījušas bronzas godalgas.