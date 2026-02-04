Spānijas un Portugāles telpu futbolisti pieveic Latvijas abas pāridarītājas un cīnīsies Eiropas čempionāta finālā
Spānijas un Portugāles vīriešu telpu futbola izlases trešdien Ļubļanā nodrošināja vietas Eiropas čempionāta finālā, pusfinālā pieveicot Rīgā Latvijas izlasi sarūgtinājušās Horvātiju un Franciju.
Pirmajā pusfinālā Spānija ar 2:1 (2:0) uzvarēja Horvātiju. Spāņiem pirmajā puslaikā vārtus guva Pablo Ramiress un Migels Meljado, bet otrajā puslaikā bumbu savos vārtos ieraidīja viņu komandas biedrs Mario Riviljoss.
Otrā pusfinālā Portugāle ar 4:1 (2:1) pārspēja Franciju. Sestajā minūtē francūžus vadībā izvirzīja Mamadu Turē. Turpinājumā Portugālei vārtus guva Djogu Santušs, Tomašs Paču un Eriks Mendonsa, bet savos vārtos bumbu iesita Amīns Gedura.
Jāpiebilst, ka Spānija ir septiņkārtējā Eiropas čempione, savukārt Portugāle ir uzvarējusi divos pēdējos turnīros.
Francijas un Horvātijas izlases spēlēja Rīgā vienā apakšgrupā un savstarpējā mačā uzvarētāju nenoskaidroja - 2:2, toties abas pārspēja Latvijas izlasi: Horvātija ar 4:1, bet Francija ar 5:0.
Cīņas par medaļām notiks sestdien.
A apakšgrupas spēles notika Rīgā, B apakšgrupas mači norisinājās Kauņā, bet C un D apakšgrupās cīņas tika aizvadītas Ļubļanā, kas arī uzņem divus ceturtdaļfinālus, pusfinālus un medaļu spēles. Latvijas telpu futbolisti debijā neizkļuva no apakšgrupas.
Sākotnēji finālturnīra norise bija paredzēta tikai Rīgā un Kauņā, bet Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA), izdabājot Baltkrievijai, C un D apakšgrupu uzņemšanu uzticēja Slovēnijai.