Rolands Šmits traumu guva "Anadolu Efes" uzvarētā spēlē pret "Valencia", pārtraucot desmit zaudējumu sēriju šajā turnīrā.
Basketbols
Šodien 18:15
"Anadolu Efes" paziņo, kādu traumu Rolands Šmits guvis Eirolīgas spēlē
Latvijas basketbolists Rolands Šmits otrdien Eirolīgas mačā guva kreisās kājas paceles cīpslas muskuļa traumu, vēsta latvieša pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes".
Šmitam spēle beidzās pēc kontakta ar pretinieku, un pirmreizējos izmeklējumos konstatēta asiņošana muskulī. Pirmdien plānots veikt atkārtotu magnētisko rezonansi, pēc kuras tiks noteikts iespējamais atlabšanas periods.
Šmits šajā sezonā 26 Eirolīgas mačos vidēji 20 minūtēs guvis 7,2 punktus un izcīnījis 3,5 atlēkušās bumbas. Turcijas meistarsacīkstēs viņam 13 mačos vidēji 18 minūtēs ir 7,1 punkts un 3,8 atlēkušās bumbas.