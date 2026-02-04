Džeimss Hārdens pārceļas uz ambiciozo Klīvlendas "Cavaliers".
Basketbols
Šodien 10:33
Losandželosas "Clippers" aizmaina Džeimsu Hārdenu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Losandželosas "Clippers" otrdien aizmainīja pieredzējušo Džeimsu Hārdenu un Klīvlendas "Cavaliers", vēsta ESPN apskatnieks Šems Čaranija.
"Clippers" maiņas darījumā tika pie Dariusa Gārlanda un drafta otrās kārtas izvēles.
36 gadus vecais Hārdens pārcēlās uz "Clippers" 2023. gadā, kad viņu uz Losandželosas komandu aizmainīja Filadelfijas "76ers". Viņš šosezon 44 spēlēs vidēji izcēlies ar 25,4 punktiem, 8,1 rezultatīvu piespēli un 4,8 atlēkušajām bumbām. "Cavaliers" kļūs par Hārdena sesto pārstāvēto vienību NBA.
Savukārt Gārlands, kurš Klīvlendas komandā aizvadīja septīto sezonu pēc kārtas, šosezon 26 mačos caurmērā guva 18 punktus un iekrāja 6,9 rezultatīvas piespēles un 2,4 bumbas zem groziem.
"Cavaliers" ar 30 uzvarām 51 mačā Austrumu konferencē ieņem piekto vietu, kamēr "Clippers" ar bilanci 23-26 Rietumu konferencē ierindojas devītajā pozīcijā.