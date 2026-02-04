Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien Nacionālās hokeja līgas spēlē pirmo reizi sezonā palika nepārspēts un kopā ar Kolumbusas "Blue Jackets" izcīnīja uzvaru.
Citi sporta veidi
Šodien 07:36
Merzļikins pirmo reizi sezonā paliek nepārspēts NHL mačā
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē pirmo reizi sezonā palika nepārspēts un kopā ar Kolumbusas "Blue Jackets" izcīnīja uzvaru.
"Blue Jackets" viesos uzvarēja ar 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) pret Ņūdžersijas "Devils".
Merzļikins tika galā ar visiem 23 pretinieka metieniem, atvairot 100,0% raidījumu. Šī viņam bija 12. "sausā" uzvara "Blue Jackets" sastāvā, komandas rekordistu sarakstā panākot trešajā vietā esošo Marku Denisu.
Merzļikins tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni. Kolumbusas "Blue Jackets" rindās divus vārtus guva Matjē Olivjē. Austrumu konferences turnīra tabulā "Blue Jackets" ar 63 punktiem 55 spēlēs ieņem devīto vietu.