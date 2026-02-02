Sietlas "Kraken" uzbrucējs Džareds Makens atzīts par NHL nedēļas pirmo zvaigzni, viņam seko Girgensona un Ābola kolēģi
Sietlas "Kraken" uzbrucējs Džareds Makens atzīts par Nacionālās hokeja līgas (NHL) aizvadītās nedēļas pirmo zvaigzni, vēsta meistarsacīkšu rīkotāji. Otrās zvaigznes gods ticis Tampabejas "Lightning" vārtsargam Andrejam Vasiļevskim, bet par trešo labāko atzīts Filadelfijas "Flyers" uzbrucējs Treviss Koneknijs. Abi ir latviešu Zemgus Girgensona un Rodrigo Ābola komandas biedri.
Makens trīs mačos iekrāja septiņus punktus (4+3), sekmējot Sietlas komandas trīs uzvaras. Makens, kurš ir "Kraken" kluba rekordists gūtajos vārtos un punktos komandas īsajā vēsturē, šosezon 30 mačos ticis pie 29 punktiem (16+13).
Vasiļevskis uzvarēja visās trīs spēlēs, vidēji ielaižot 1,95 ripas un atvairot 93% metienu. Vienā no mačiem viņš palika nepārspēts un izcīnīja savu 42. "sauso" uzvaru karjerā. Vasiļevskis uzvarējis 14 no pēdējām 15 spēlēm un šajā sezonā 35 mačos ir līderis ielaistajās ripās (2,12) un izcīnītajās uzvarās (25), kā arī vicelīderis atvairīto metienu procentā (91,9%).
Tāpat kā Makens, arī Koneknijs iekrāja septiņus punktus (5+2), taču aizvadīja par vienu maču vairāk. Šajā sezonā Koneknijs 53 mačos ir "Flyers" līderis vārtos (22), piespēlēs (30) un punktos (52).