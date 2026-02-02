Pasaules kausa posma laikā apzog Norvēģijas tramplīnlēcējus
foto: Reuters / Scanpix
Norvēģijas tramplīnlēcēji (tuvplānā) palikuši bez vērtīga inventāra.
Citi sporta veidi

Pasaules kausa posma laikā apzog Norvēģijas tramplīnlēcējus

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Aizvadītās nedēļas nogalē Vācijā notikušajā Pasaules kausa (PK) izcīņas posmā Vilingenā apzagta Norvēģijas tramplīnlēkšanas izlase, pirmdien apstiprināja vietējā policija.

Pasaules kausa posma laikā apzog Norvēģijas trampl...

Policija atklāja, ka nezināmas personas zādzību izdarījušas sestdienas vakarā no komandas noliktavas telpām. Nozagtas ķiveres un cits ekipējums. Patlaban turpinās izmeklēšana un kopējais zaudējumu apmērs vēl nav noteikts.

Tikmēr Norvēģijas izlases sporta direktors Jans Ēriks Ālbu laikrakstam "Dagbladed" sacīja, ka pazudis liels daudzums ekipējuma - ķiveres, jakas, cepures, cimdi un aizsargbrilles, bet zagļi nav paņēmuši slēpes un zābakus.

PK posms Vilingenā bija pēdējās tramplīnlēcēju sacensības pirms Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, kas tiks oficiāli atklātas piektdien.

Tēmas

VācijaOlimpiskās spēlesNorvēģija

Citi šobrīd lasa