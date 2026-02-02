Norvēģijas tramplīnlēcēji (tuvplānā) palikuši bez vērtīga inventāra.
Citi sporta veidi
Šodien 16:27
Pasaules kausa posma laikā apzog Norvēģijas tramplīnlēcējus
Aizvadītās nedēļas nogalē Vācijā notikušajā Pasaules kausa (PK) izcīņas posmā Vilingenā apzagta Norvēģijas tramplīnlēkšanas izlase, pirmdien apstiprināja vietējā policija.
Policija atklāja, ka nezināmas personas zādzību izdarījušas sestdienas vakarā no komandas noliktavas telpām. Nozagtas ķiveres un cits ekipējums. Patlaban turpinās izmeklēšana un kopējais zaudējumu apmērs vēl nav noteikts.
Tikmēr Norvēģijas izlases sporta direktors Jans Ēriks Ālbu laikrakstam "Dagbladed" sacīja, ka pazudis liels daudzums ekipējuma - ķiveres, jakas, cepures, cimdi un aizsargbrilles, bet zagļi nav paņēmuši slēpes un zābakus.
PK posms Vilingenā bija pēdējās tramplīnlēcēju sacensības pirms Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, kas tiks oficiāli atklātas piektdien.