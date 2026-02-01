Renārs Uščins izcīna Eiropas čempionāta sudraba medaļu: Vācijas handbolistiem finālā nav argumentu pret Dāniju
Dānijas vīriešu handbola izlase svētdien Herningā triumfēja Eiropas čempionātā. Finālā Dānijas handbolisti ar 34:27 (18:16) uzvarēja Vāciju.
Dānijas izlasē Simons Pitliks ar astoņiem gūtiem vārtiem bija rezultatīvākais, vēl septiņus vārtus guva Johans Hansens un Matiass Gidsels, bet piecas reizes pretinieku vārtsargu pārspēja Tomass Arnoldsens.
Vācijas labā pa pieciem vārtiem guva Johanness Golla, Juri Knorrs un Marko Grgičs, četras reizes bumbu Dānijas vārtos raidīja Juliāns Kesters, kamēr Latvijā dzimušais Renārs Uščins izcēlās ar diviem precīziem metieniem.
Dānija izcīnīja Eiropas čempionāta zelta godalgas pirmo reizi kopš 2012. gada. Vācija čempiones godā pabija 2016. gadā.
Savukārt cīņā par bronzu Horvātija ar 34:33 (17:14) bija pārāka pār Islandi. Uzvarētāju labā deviņus vārtus guva Tins Lučins, bet vēl sešas reizes pretinieku vārtsargu pārspēja Verons Načinovičs. Islandes izlasē rezultatīvākais ar 12 gūtiem vārtiem bija Omars Ingi Magnusons.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases pirmajā posmā aizvadīja grupu turnīru, kurā tās bija sadalītas sešās apakšgrupās pa četrām katrā. Katras grupas divas labākās izlases iekļuva otrajā posmā. Pēc tā katras grupas pirmo divu vietu ieguvējas iekļuva pusfinālā.
Eiropas čempionāta finālturnīrs norisinās Dānijā, Zviedrijā un Norvēģijā.
Aizpērn par čempioni kļuva Francija, kas finālā ar 33:31 papildlaikā uzvarēja Dāniju.