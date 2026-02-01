Raimonds Krollis palīdz "Slovan" uzvarēt Čehijas augstākās līgas spēlē, klubam cenšoties iekļūt medaļnieku trijniekā
Latvijas uzbrucējs Raimonds Krollis kopā ar Liberecas "Slovan" svētdien Čehijas futbola ekstralīgas mačā izcīnīja panākumu. "Slovan" savā laukumā ar 2:0 (1:0) pārspēja "Zlin" komandu.
Krollis devās laukumā sākumsastāvā un tika nomainīts 77. minūtē, kad viņa vietā spēlē iesaistījās Daniels Russ. Liberecas vienības labā vārtus guva Afolabi Soliu un Vojtehs Stranskis.
Janvāra sākumā vienošanos ar "Zlin" noslēdza Kristers Penkevics, taču Latvijas futbolists vēl nav piedzīvojis debiju Čehijas spēcīgākajā līgā.
Jau ziņots, ka sestdien Marko Regža debitēja Čehijas ekstralīgā, viņa pārstāvētajai "Hradec Kralove" viesos ar 0:1 zaudējot Olomoucas "Sigma", bet Prāgas "Dukla" ar Rihardu Matrevicu vārtos divu Čehijas galvaspilsētas komandu duelī mājās ar 0:3 piekāpās "Sparta" komandai.
"Slovan" ar 34 punktiem 20 spēlēs ir piektā, no trešo vietu ieņemošās "Jablonec" atpaliekot par četriem punktiem. "Hradec Kralove" ar 27 punktiem ieņem astoto pozīciju, par vienu vietu zemāk ar 26 punktiem ir "Zlin", bet "Dukla" ar 14 punktiem ir pēdējā, 16. pozīcijā.