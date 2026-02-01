Roberts Blūms, aizvadot savu rezultatīvāko maču NCAA, spēlēja nepilnas 20 minūtes un realizēja sešus no astoņiem tālmetieniem.
Blūms gūst 23 punktus uzvarētā NCAA mačā
Latvijas basketbolists Roberts Blūms sestdien Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) mačā guva 23 punktus, palīdzot Deividsona universitātes "Wildcats" vienībai ar 79:54 (34:15, 45:39) pārspēt Ričmondas universitātes "Spiders".
Blūms, aizvadot savu rezultatīvāko maču NCAA, spēlēja nepilnas 20 minūtes un realizēja sešus no astoņiem tālmetieniem, divus divu punktu metienus un vienu no diviem soda metieniem. Viņa kontā arī sešas atlēkušās bumbas, viena kļūda un viena piezīme. Latvijas basketbolists NCAA aizvada otro sezonu. "Wildcats" ar četrām uzvarām astoņās spēlēs "Atlantic 10" konferencē ierindojas astotajā pozīcijā.