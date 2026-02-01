Blūms gūst 23 punktus uzvarētā NCAA mačā
foto: Davidson Basketball
Roberts Blūms, aizvadot savu rezultatīvāko maču NCAA, spēlēja nepilnas 20 minūtes un realizēja sešus no astoņiem tālmetieniem.
Basketbols

Blūms gūst 23 punktus uzvarētā NCAA mačā

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

Latvijas basketbolists Roberts Blūms sestdien Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) mačā guva 23 punktus, palīdzot Deividsona universitātes "Wildcats" vienībai ar 79:54 (34:15, 45:39) pārspēt Ričmondas universitātes "Spiders".

Blūms gūst 23 punktus uzvarētā NCAA mačā...

Blūms, aizvadot savu rezultatīvāko maču NCAA, spēlēja nepilnas 20 minūtes un realizēja sešus no astoņiem tālmetieniem, divus divu punktu metienus un vienu no diviem soda metieniem. Viņa kontā arī sešas atlēkušās bumbas, viena kļūda un viena piezīme. Latvijas basketbolists NCAA aizvada otro sezonu. "Wildcats" ar četrām uzvarām astoņās spēlēs "Atlantic 10" konferencē ierindojas astotajā pozīcijā.

Tēmas

NCAARoberts Blūms

Citi šobrīd lasa