Latviešu duelis Itālijā: Zorika pārstāvētā "Udine” pieveic Strautiņa “Derthona”
Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš sestdien Itālijas A sērijas mačā guva 11 punktus, Tortonas "Derthona" zaudējot "Udine" komandai ar Kristeru Zoriku sastāvā.
"Derthona" mājās zaudēja ar rezultātu 79:80 (18:16, 23:18, 19:26, 19:20).
Strautiņš laukumā bija 23 minūtes, kuru laikā realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un divus no trīs soda metieniem, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva divas kļūdas, izprovocēja trīs piezīmes, iekrāja 13 efektivitātes koeficienta punktus un tika pie negatīva +/- rādītāja (-2).
Zoriks nospēlētajās desmit minūtēs izpildīja pa vienam neprecīzam divpunktu metienam un tālmetienam, atdeva četras rezultatīvas piespēles, vienreiz kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu, vienreiz pārkāpa noteikumus, bet viņa +/- rādītājs bija nulle.
Mājiniekiem 21 punktu guva Prentiss Habs, bet pretiniekiem pa 18 punktiem iemeta Semadžs Kristons un Mirza Alibegovičs.
"Derthona" ar desmit uzvarām 17 spēlēs ir piektā, bet "Udine" ar septiņām uzvarām ieņem desmito pozīciju.