Renārs Uščins soļa attālumā no Eiropas čempiona titula: Vāciju gaidīs iepriekšējā fināliste Dānija un pretinieku vētrains atbalsts
Vācijas un Dānijas vīriešu handbola izlases piektdien Herningā sasniedza Eiropas čempionāta finālu. Vācija, kuras sastāvā spēlē latvietis Renārs Uščins, centīsies atkārtot 2016. gada panākumu.
Pirmajā pusfinālā Vācija ar 31:28 (17:15) pārspēja Horvātiju. Starp vāciešiem rezultatīvākais ar sešiem gūtiem vārtiem bija Lukass Cerbe, bet pa četriem vārtiem guva Lukass Mertenss, Justuss Fišers, Juri Knorrs, Johanness Golla un Latvijā dzimušais Renārs Uščins. Horvātijas izlasē ar sešiem precīziem metieniem izcēlās Tins Lučins, kamēr pa piecām reizēm Vācijas vārtos bumbu raidīja Luka Klarica un Ivans Martinovičs.
Otrajā pusfinālā Dānija ar 31:28 (14:13) bija pārāka pār Islandi. Dānijas uzvaru ar septiņiem precīziem metieniem sekmēja Matiass Gidsels, bet vēl sešus vārtus guva Johans Hansens. Starp islandiešiem ar astoņiem gūtiem vārtiem izcēlās Januss Smārasons.
Fināls un cīņa par bronzas godalgām Herningā tiks aizvadīts svētdien.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases pirmajā posmā aizvadīja grupu turnīru, kurā tās bija sadalītas sešās apakšgrupās pa četrām katrā. Katras grupas divas labākās izlases iekļuva otrajā posmā. Pēc tā katras grupas pirmo divu vietu ieguvējas iekļuva pusfinālā.
Eiropas čempionāta finālturnīrs norisinās Dānijā, Zviedrijā un Norvēģijā.
Aizpērn par čempioni kļuva Francija, kas finālā ar 33:31 papildlaikā uzvarēja Dāniju. Šogad Vācija aizcirta durvis Francijas ceļā uz pusfinālu.