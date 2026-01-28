Aļona Ostapenko ar Sji nepārvar "Australian Open" dubultspēļu turnīra ceturtdaļfināla barjeru
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji trešdien piedzīvoja zaudējumu Austrālijas atklātā tenisa čempionāta dubultspēļu sacensību ceturtdaļfinālā.
\Ar trešo numuru izsētās Ostapenko un Sji cīņā par vietu pusfinālā ar 1-6, 6-7 (5:7) piekāpās ar piekto numuru izliktajām kanādietei Gabrielai Dabrovski un brazīlietei Luīzai Stefani. Par ceturtdaļfināla sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 430 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Jau vēstīts, ka dubultspēļu pirmajā kārtā Latvijas un Taivānas duets ar 7-5, 6-2 pārspēja Olīviju Gadeki no Austrālijas un amerikānieti Dezirē Kravčiku, otro kārtu pārvarēja bez cīņas, jo serbiete Olga Daniloviča un Austrijas pārstāve Anastasija Potapova kortā neizgāja, bet trešajā kārtā jeb astotdaļfinālā ar 6-3, 6-2 uzvarēja ASV tenisisti Sofiju Keninu un vācieti Lauru Zīgemundu.
Kā jau ziņots, vienspēlēs Latvijas labākā tenisiste Ostapenko (WTA 24.) zaudēja otrajā kārtā. Ostapenko "Australian Open" piedalījās 11. reizi, un labākais viņas rezultāts vienspēlēs ir ceturtdaļfināla sasniegšana 2023. gadā. Pērn viņa vienspēlēs izstājās pirmajā kārtā, bet dubultspēlēs otro gadu pēc kārtas sasniedza finālu.
Pagājušā gada Austrālijas atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu finālā Ostapenko/Sji ar 2-6, 7-6 (7:4), 3-6 piekāpās čehietei Kateržinai Sinjakovai un Teilorei Taunsendai no ASV, kuras ar pirmo numuru bija izsētas arī šī gada turnīrā, bet piedzīvoja zaudējumu ceturtdaļfinālā.