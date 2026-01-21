"Mogo"/RSU hokejisti papildlaikā uzveic "Zemgale"/LBTU
"Mogo"/RSU trešdien "Optibet" hokeja līgas (OHL) spēlē ar 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0) papildlaikā pārspēja "Zemgale"/LBTU hokejistus, turnīra tabulā atgriežoties pirmajā pozīcijā.
Pirmās trešdaļas pirmajā pusē 2:0 viesu labā panāca Māris Bičevskis un Jānis Zemītis, taču turpinājumā laukuma saimnieki panāca neizšķirtu, precīziem esot Mārtiņam Vītolam un Tomi Peteri Ansio.
Otrajā periodā "Mogo"/RSU vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Gatis Sprukts, bet nepilnas sešas minūtes līdz pamatlaika beigām rezultāts kļuva neizšķirti pēc Ates Rajalas gūtajiem vārtiem. "Mogo"/RSU papildlaiku sāka vairākumā, kuru veiksmīgi izmantoja Sprukts, gūstot vārtus vairākumā.
"Mogo"/RSU ar 47 punktiem 28 spēlēs pakāpusies uz pirmo vietu, otrā ar 46 punktiem ir Kijivas "Capitals", bet "Zemgale"/LBTU iekrājusi 45 punktus, bet vēl vienu vietu zemāk ir "Liepājas hokeja komanda" ar 42 punktiem. Rīgas "Prizma" komandai ir 28 punkti 28 spēlēs, Tallinas "Panter" - 20 punkti, Elektrēnu "Energija" hokejistiem ir 19 punkti 29 cīņās, Viļņas "Hockey Punks" - 14 punkti 27 mačos, bet "Rīgas hokeja skola" ir sakrājusi 12 punktus 26 cīņās.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm. 35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta. Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas. Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.