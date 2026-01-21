Blumbergs uzvarētā FIBA Eiropas kausa mačā gūst 11 punktus
Latvijas basketbolists Roberts Blumbergs trešdien guva 11 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa otrā posma mačā, kurā viņa pārstāvētā Izmiras "Petkim Spor" ar 82:70 (20:25, 27:18, 19:14, 16:13) pārspēja Itālijas vienību Sasāri "Dinamo".
Blumbergs spēlēja 20 minūtes un 36 sekundes un realizēja četrus no četriem divu punktu metieniem un trīs no pieciem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, nopelnīja trīs piezīmes, pieļāva divas kļūdas, iekrāja +/- rādītāju nulle un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu astoņi.
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 18 punktiem un sešām bumbām zem groziem bija Janniks Franke, bet vēl 15 punktus un piecas rezultatīvas piespēles pievienoja Stenlijs Vitakers. Sasāri komandā Džeikobs Pulens izcēlās ar 17 punktiem.
N grupā "Petkim Spor" ir četras uzvaras četrās spēlēs, divi panākumi trīs cīņas ir "Peristeri" no Grieķijas, viens panākums ir Spānijas komandai Saragosas "Casademont", bet "Dinamo" piedzīvojusi četras neveiksmes.
40 komandas pamatturnīrā bija sadalītas desmit grupās. Katras grupas uzvarētājas, kā arī sešas otro vietu ieguvējas sasniedza turnīra otro posmu, kurā komandas cīnās par iekļūšanu ceturtdaļfinālā.
FIBA Eiropas kauss ir pēc spēka ceturtais klubu turnīrs Eiropā.