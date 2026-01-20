Pēdējo divu "Australian Open" uzvarētājs Siners pēc pretinieka traumas priekšlaikus iekļūst otrajā kārtā
Pēdējo divu gadu Austrālijas atklātā tenisa čempionāta uzvarētājam Janikam Sineram no Itālijas otrdien nebija jāaizvada pilns mačs, lai sasniegtu otro kārtu. Ar otro numuru izsētais itālietis pirmās kārtas spēlē bija vadībā ar 6-3, 6-1 cīņā ar Igo Gastonu (ATP 93.), kad pretinieks traumas dēļ maču neturpināja.
ATP ranga otrā numura pretinieks otrajā kārtā būs "wild card" saņēmušais mājinieks Džeiks Dakvorts (ATP 88.), kurš pirmajā spēlē piecos setos ar 7-6 (7:4), 3-6, 1-6, 7-5, 6-3 pārspēja kvalifikācijas "laimīgo zaudētāju" Dino Prižmiču (ATP 127.) no Horvātijas.
Līdzīgi otrajā kārtā iekļuva arī cits itālietis Lorenco Muzeti (ATP 5.), kurš bija vadībā ar 4-6, 7-6 (7:3), 7-5, 3-2, kad viņa pretinieks beļģis Rafaēls Koliņons (ATP 72.) savainojuma dēļ izstājās.
Pirmo kārtu otrdien pārvarēja arī ar astoto numuru izsētais amerikānis Bens Šeltons (ATP 7.), kurš ar 6-3, 7-6 (7:2), 7-6 (7:5) pārspēja Igo Umbēru (ATP 33.), un viņa tautietis, turnīra devītā rakete Teilors Frics (ATP 9.), kurš ar 7-6 (7:5), 5-7, 6-1, 6-3 pieveica citu francūzi Valentēnu Rojēru (ATP 58.).
Otro kārtu otrdien sasniedza arī pagājušā gada čempione sieviešu vienspēlēs Medisona Kīza (WTA 9.) no ASV, kura ar 7-6 (8:6), 6-1 pārspēja ukrainieti Oleksandru Oliņikovu (WTA 92.).
Nākamajā kārtā iekļuva arī ar piekto numuru izsētā Jeļēna Ribakina (WTA 5.) no Kazahstānas, turnīra desmitā rakete Belinda Benčiča (WTA 10.) un ar 16. numuru izliktā japāniete Naomi Osaka (WTA 17.).
Jau ziņots, ka pirmo kārtu otrdien pārvarēja arī Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko (WTA 24.), kura pirmajā kārtā ar 6-4, 6-4 pārspēja slovākieti Rebeku Šramkovu (WTA 73.).
Austrālijas atklātais čempionāts ir sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs un norisināsies līdz 1. februārim. Pērn vīriešu vienspēlēs Sinners finālā ar 6-3, 7-6 (7:4), 6-3 pārspēja Aleksandru Zverevu no Vācijas, bet sieviešu konkurencē Kīza finālā negaidīti ar 6-3, 2-6, 7-5 uzvarēja ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas.