Novāks Džokovičs atkārto Federera rekordus un sasniedz nozīmīgu uzvaru skaitu "Australian Open"
Serbs Novaks Džokovičs pirmdien izcīnīja savu 100. uzvaru Austrālijas atklātajā čempionātā, pirmās kārtas mačā trīs setos pieveicot spāni Pedro Martinesu (ATP 71.).
38 gadus vecais Džokovičs, kurš ATP rangā ieņem ceturto pozīciju, bija pārāks ar 6-3, 6-2, 6-2. Līdz ar šo maču viņš atkārtoja šveicieša Rodžera Federera rekordu, uzsākot savu 21. "Australian Open" un savu 81. "Grand Slam" turnīru.
Džokovičam ir arī 102 uzvaras Vimbldonas čempionātā un 101 panākums Francijas atklātajā čempionātā. Viņš ir vienīgais, kurš trīs "Grand Slam" turnīros sakrājis pa vismaz 100 uzvarētiem mačiem.
Austrālijas atklātajā čempionātā Džokoviča spēļu bilance tagad ir 100-10, un nākamajā kārtā desmitkārtējā šī turnīra uzvarētāja pretinieks būs kvalifikāciju pārvarējušais itālietis Frančesko Maestrelli (ATP 141.), kurš pirmajā kārtā piecos setos ar 6-4, 3-6, 6-7 (4:7), 6-1, 6-1 pārspēja Terensu Atmanu (ATP 64.) no Francijas.
Sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs - Austrālijas atklātais čempionāts - norisināsies līdz 1. februārim. Pēdējos divos gados par tā uzvarētāju kļuva itālietis Janiks Siners.