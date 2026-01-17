"Mogo"/RSU hokejisti pieveic frančus un izcīna piekto vietu IIHF Kontinentālā kausa finālturnīrā
Latvijas čempione "Mogo"/RSU sestdien Notingemā izcīnīja piekto vietu Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālā kausa izcīņas finālturnīrā. Spēlē par piekto vietu rīdzinieki ar rezultātu 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) pārspēja Anžē "Ducs" no Francijas.
Uzvaras vārtus deviņas minūtes pirms pamatlaika beigām guva Rūdolfs Maslovskis, bet pirms tam Latvijas komandā ar gūtiem vārtiem izcēlās Elviss Želubovskis, Ernests Krūms un Kaspars Ziemiņš.
Jau ziņots, ka apakšgrupā "Mogo"/RSU ar 0:4 piekāpās mājiniecei Notingemas "Panthers" un ar 2:3 pēcspēles metienu sērijā zaudēja Polijas komandai Katovices GKS.
Turpinājumā, spēlē par trešo vietu, Herningas "Blue Fox" ar 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Katovices hokejistus. Uzvarētāju rindās spēlēja aizsargs Oskars Cibuļskis, bet rezervē palika vārtsargs Jānis Fecers.
Cīņā par pirmo vietu Notingemas "Panthers" ar rezultātu 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) uzvarēja Eskemenas "Torpedo" no Kazahstānas.
Pirmajā kārtā "Mogo"/RSU ar trim uzvarām tikpat mačos ieņēma pirmo vietu, bet otrajā kārtā tika pie diviem panākumiem trīs cīņās un ieņēma otro vietu, kas arī ļāva nodrošināt vietu finālposmā.
IIHF Kontinentālais kauss ir pēc spēka otrais Eiropas hokeja klubu turnīrs, kurā piedalās 14 komandas. Visas komandas sacensības sāk atbilstoši reitingam.
Iepriekšējā sezonā IIHF Kontinentālo kausu izcīnīja Velsu pārstāvošā Kārdifas "Devils", bet "Mogo"/RSU nepārvarēja otro kārtu.