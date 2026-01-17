Renārs Birkentāls sasniedz karjeras rekordu Pasaules kausā, izcīnot augsto 18. vietu sprintā
Latvijas biatlonists Renārs Birkentāls sestdien Rūpoldingā Pasaules kausa biatlonā piektajā posmā izcīnīja 18. vietu desmit kilometru sprintā, kas viņam ir karjeras rekords, Andrejs Rastorgujevs bija 32. pozīcijā, bet Edgars Mise finišēja 92. vietā.
Uzvaru izcīnīja zviedrs Sebastians Sāmuelsons, kurš šāva nekļūdīgi un finišēja 21 minūtē un 53,8 sekundēs. Itālis Tomaso Džakomels neaizvēra vienu mērķi un bija 17,6 sekundes lēnāks, bet norvēģis Īsaks Frejs ar nekļūdīgu šaušanu atpalika 34,1 sekundi.
Pēdējā aplī Birkentāls, kuram trasē bija 22. ātrākais solis, Rastorgujevu pārspēja par aptuveni 15 sekundēm.
Birkentāls kļūdījās vienu reizi šaušanā guļus, bet stāvus sašāva visus piecus mērķus, finišā uzvarētājam zaudējot vienu minūti un 15,4 sekundes. Rastorgujevs turpretī bija precīzs šaušanā guļus, bet kļūdījās stāvus un no Sāmuelsona atpalika vienu minūti un 34,8 sekundes.
Mise mēroja pa vienam soda aplim pēc katras šaušanas un finišā bija trīs minūtes un 17,9 sekundes lēnāks par uzvarētāju. Startēja 108 biatlonisti.
Pasaules kausa piektā posma noslēgumā svētdien paredzēta iedzīšana.
Olimpiskajās spēlēs startēs Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc tam būs posms Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.