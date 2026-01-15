Grantiņš ar Kaufmani bobsleja divnieku sacensībās izcīna sesto vietu Eiropas kausa posmā, visu pjedestālu ieņem vācieši
Latvijas bobsleja pilots Renārs Grantiņš ar stūmēju Dāvi Kaufmani ceturtdien Insbrukā izcīnīja sesto vietu Eiropas kausa divnieku ekipāžu sacensībās.
Abos braucienos labāko rezultātu sasniedza Vācijas pilots Maksimilians Ilmans, kurš abu braucienu summā pārspēja tautieti Hansu Pēteru Hannighoferu par 0,09 sekundēm. Labāko trijnieku noslēdza vēl viens vācietis Laurins Cērns, piekāpjoties uzvarētājam 0,52 sekundes.
Grantiņa pilotētā ekipāža pēc pirmā brauciena ieņēma piekto vietu, bet otrajā braucienā sasniegtā sestā vieta arī abu braucienu summā deva sesto pozīciju. Latvijas divnieks atpalika no uzvarētājiem 0,74 sekundes.
Eiropas kausa posmā sacentās 27 divnieku ekipāžas.
Jau ziņots, ka dienu iepriekš Grantiņš ar stūmēju Lauri Kaufmani izcīnīja dalītu trešo vietu.
Sestdien un svētdien Insbrukā notiks divas Eiropas kausa posma četrinieku sacensības, kurās arī piedalīsies Grantiņa ekipāža.