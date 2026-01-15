Treneru nomaiņa neglābj! Madrides "Real" sensacionāla neveiksme Spānijas kausā
Spānijas futbola klubs Madrides "Real" trešdien jaunā galvenā trenera Alvaro Arveloa debijas spēlē piedzīvoja zaudējumu, izstājoties no Spānijas Karaļa kausa izcīņas.
Arveloa pirmajā mačā Madrides "Real" viesos Spānijas Karaļa kausa ("Copa del Rey") izcīņas astotdaļfinālā ar 2:3 (0:1) piekāpās pēc spēka otrās līgas klubam "Albacete". Jau ziņots, ka pirmdien "Real" no galvenā trenera amata atlaida Šavjeru Alonso, viņa vietā ieceļot Arveloa, kurš līdz tam vadīja otro komandu.
Spēlē pret "Albacete" madridieši 42. minūtē nonāca zaudētājos, mājinieku rindās vārtus gūstot bijušajam "Real" audzēknim Havjeram Villaram. Otrā puslaika trešajā minūtē neizšķirtu panāca Franko Mastantuono, bet 82. minūtē "Albacete" vēlreiz vadībā izvirzīja Hefte Betankors. Kompensācijas laika pirmajā minūtē "Real" šķietami paglābās no zaudējuma, taču vēl pēc trim minūtēm Betankors izrāva mājiniekiem uzvaru.
Madridieši svētdien Spānijas Superkausā zaudēja principiālajai sāncensei "Barcelona". Spānijas meistarsacīkstēs komanda ieņem otro vietu, četrus punktus atpaliekot no barseloniešiem, bet UEFA Čempionu līgā atrodas septītajā pozīcijā.