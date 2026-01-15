Rodrigo Ābolam mazs spēles laiks "Flyers" ceturtajā zaudējumā pēc kārtas
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Filadelfijas "Flyers" cieta zaudējumu.
"Flyers" viesos ar 2:5 (0:2, 1:2, 1:1) piekāpās Bufalo "Sabres", piedzīvojot ceturto zaudējumu pēc kārtas.
Ābols spēlēja deviņas minūtes un deviņas sekundes, no kurām divas minūtes un trīs sekundes laukumā bija mazākumā un 25 sekundes vairākumā. Latviešu uzbrucējs sev atvēlētajā laikā pielietoja vienu spēka paņēmienu, uzvarēja divos no sešiem iemetieniem un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
"Sabres" sastāvā divus vārtus skaitliskajā vairākumā guva Rasmuss Dalīns, vienādos sastāvos precīzi bija Matīass Sāmuelsons un Džeks Kvins, bet spēles izskaņā mazākumā ar metienu tukšos vārtos izcēlās Raians Maklauds. Lai gūtu piecus vārtus, "Sabres" bija nepieciešami tikai 14 metieni. Filadelfijas komandas rindās ar 1+1 izcēlās Ouens Tipets, bet vēl vienus vārtus guva Trevors Zīgrass.
Bufalo "Sabres" šobrīd ir viena no karstākajām komandām līgā. Šī kļuva jau par 14. uzvaru pēdējo 16 spēļu laikā. Veiksmīgais nogrieznis ļāvis Bufalo atrasties izslēgšanas spēļu zonā - 54 punkti pēc 45 spēlēm to ierindo sestajā vietā Austrumos. Pēdējo reizi "play-off" "Sabres" spēlējusi 2010./2011. gada sezonā, kad izstājās pēc otrās kārtas.
"Flyers" Austrumu konferencē ar 52 punktiem 45 spēlēs ieņem 11. vietu un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar latviešu vārtsarga Artūra Šilova pārstāvēto Pitsburgas "Penguins" vienību.