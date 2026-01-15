Semeņistaja "Australian Open" debitēs pret ranga 13. raketi, pretinieci uzzina arī Aļona Ostapenko
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko šī gada Austrālijas atklātā tenisa čempionāta pirmajā kārtā tiksies ar slovākieti Rebeku Šramkovu, bet Darjas Semeņistajas pretiniece būs Linda Noskova no Čehijas, noskaidrojās ceturtdien notikušajā izlozē.
Ostapenko WTA rangā ieņem 24. vietu ar 24. numuru arī izsēta turnīrā, bet viņas pretiniece Šramkova reitingā ir 72. pozīcijā. Ostapenko ar Šramkovu līdz šim WTA tūrē tikušās četras reizes, trīs uzvaras svinot Latvijas labākajai tenisistei. Pēdējo savstarpējo maču viņas aizvadīja pērn maijā, kad Romas "WTA 1000" otrās kārtas mačā Ostapenko bija pārāka ar 1-6, 6-4, 6-3.
Savukārt Semeņistaja, kura pirmo reizi "Grand Slam" turnīrā startēs bez kvalifikācijas, WTA rangā ieņem 96. vietu, bet viņas pretiniece Noskova ir 13. pozīcijā. Abas līdz šim savā starpā kortā tikušās divas reizes, abos mačos uzvaru svinot čehietei. Pēdējo reizi savstarpējais mačs tika aizvadīts 2023. gadā, kad Makaraskas "WTA 125" turnīrā Noskova bija pārāka ar 6-2, 7-5.
Abas Latvijas tenisistes nonākušas vienā zarā, kas tās var savest pie savstarpējā dueļa trešajā kārtā (ja abas tik tālu aizspēlēsies). Ostapenko, pārvarot pirmo kārtu, otrajā pretī stāsies Sjiņja Vana vai kvalifikācijas veiksminiece, savukārt Semeņistajai būtu jāspēlē pret Džanu Šuai vai Teilu Prestoni.
Ostapenko "Australian Open" piedalās 11. reizi, un labākais viņas rezultāts vienspēlēs ir ceturtdaļfināla sasniegšana 2023. gadā. Pērn viņa vienspēlēs izstājās pirmajā kārtā, bet dubultspēlēs otro gadu pēc kārtas sasniedza finālu.
Semeņistaja Austrālijas atklātajā čempionātā startē trešo gadu pēc kārtas un pirmo reizi pamatturnīrā. Pērn viņai neizdevās pārvarēt kvalifikācijas pirmo kārtu, bet pirms diviem gadiem viņa apstājās atlases otrajā kārtā.
Pērn par Austrālijas atklātā tenisa čempionāta uzvarētāju sieviešu vienspēlēs kļuva amerikāniete Medisona Kīza, kura finālā ar 6-3, 2-6, 7-5 pārspēja ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Ostapenko aizspēlējās līdz finālam dubultspēlēs, kur zaudēja.