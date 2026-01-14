"Mogo"/RSU hokejisti sāk IIHF Kontinentālā kausa finālturnīru ar zaudējumu
Latvijas čempione "Mogo"/RSU trešdien Notingemā piedzīvoja zaudējumu Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālā kausa izcīņas finālturnīra pirmajā spēlē, ar 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) piekāpjoties mājiniecei Notingemas "Panthers".
Līdz spēles 28. minūtei vārti netika gūti, bet tad 1:0 "Panthers" labā panāca Brendans Heriss, kurš turpinājumā asistēja divos no trim mājinieku nākamajiem vārtiem. "Mogo"/RSU hokejisti izdarīja 20 metienus, bet pretinieki pa Kārļa Mežsarga sargātajiem vārtiem meta 35 reizes.
Ceturtdien "Mogo"/RSU plkst. 21 tiksies ar Polijas komandu Katovices GKS. B grupā Oskara Cibuļska un Jāņa Fecera pārstāvētā Herningas "Blue Fox" ar 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) pārspēja Anžē "Ducs". Fecers "Blue Fox" vārtos atvairīja 21 no 22 metieniem. Šajā grupā spēlēs arī Eskemenas "Torpedo" no Kazahstānas. Pēc apakšgrupu spēlēm komandas aizvadīs spēles par vietām.
Pirmajā kārtā "Mogo"/RSU ar trim uzvarām tikpat mačos ieņēma pirmo vietu, bet otrajā kārtā tika pie diviem panākumiem trīs cīņās un ieņēma otro vietu, kas arī ļāva nodrošināt vietu finālposmā.
IIHF Kontinentālais kauss ir pēc spēka otrais Eiropas hokeja klubu turnīrs, kurā piedalās 14 komandas. Visas komandas sacensības sāk atbilstoši reitingam. Iepriekšējā sezonā IIHF Kontinentālo kausu izcīnīja Velsu pārstāvošā Kārdifas "Devils", bet "Mogo"/RSU nepārvarēja otro kārtu.