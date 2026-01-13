Nani Roma arī ar pārsistām riepām uzvar rallijreida "Dakara" posmā
Spānijas autosportists Nani Roma otrdien izcīnīja uzvaru rallijreida "Dakara" devītā posma vieglo automašīnu klasē, spītējot tam, ka viņa spēkratam trīs reizes tika pārsistas riepas.
Autosportisti otrdien sacīkšu ieskaitē mēroja 410 kilometrus. Līderis pirms šī posma bija katarietis Nasers Al-Atija ("Dacia"), posma gaitā pirmo vietu pārņēma spānis Karloss Sainss ("Ford"), taču viņš apmaldījās un saņēma sodu par ātruma pārsniegšanu.
Pirmajās divās vietās bija "Energylandia" pārstāvošie poļi Ēriks Gočals un viņa tēvocis Mihals. Ēriks finišēja trīs stundās 46 minūtēs un 42 sekundēs, par septiņām minūtēm un 45 sekundēm pārspējot Mihalu. Ērika tēvs Mareks finišēja 26. vietā.
Kopvērtējumā Roma ("Ford") savu tautieti un komandas biedru Sainsu apsteidz par 57 sekundēm, bet vēl 13 sekundes atpaliek Al-Atija.
Motociklu klasē 418 kilometrus garajā posmā pirmais finišu sasniedza spānis Toša Šareins ("Honda"), kurš finišēja trīs stundās 45 minūtēs un 42 sekundēs. Četras minūtes un 35 sekundes viņam zaudēja austrālietis Daniels Sanderss ("Red Bull KTM"), bet vēl 15 sekundes lēnāks bija Dienvidāfrikas motosportists Maikls Doertijs ("Bas World KTM").
Kopvērtējumā Sanderss kļuvis par līderi, par sešām minūtēm un 24 sekundēm apsteidzot amerikāni Rikiju Breibeku ("Monster Energy Honda"). Septiņas minūtes un piecas sekundes zaudē līdzšinējais līderis argentīnietis Lusjano Benavidess ("Red Bull KTM").
"Dakaras" rallijreids norisinās 48. reizi. Pērn vieglo automašīnu klasē uzvarēja Saūda Arābijas pilots Jazīds Al-Radži, bet motociklu klasē kopvērtējumā pirmais bija austrālietis Daniels Sanderss.
Rallijreids no 1979. līdz 2007. gadam 29 reizes norisinājās Āfrikā. 2008. gadā tas drošības iemeslu dēļ tika atcelts, bet nākamajā gadā tas debitēja Dienvidamerikā.