Votsons un Bārnss atzīti par NBA nedēļas labākajiem spēlētājiem
Denveras "Nuggets" un Toronto "Raptors" basketbolisti Peitons Votsons un Skotijs Bārnss atzīti par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) aizvadītās nedēļas labākajiem spēlētājiem attiecīgi Rietumu un Austrumu konferencē.
Votsons četros mačos vidēji guva 24,5 punktus, izcīnīja 8 atlēkušās bumbas un realizēja tālmetienus ar 70% precizitāti. "Nuggets" uzvarēja trīs no šīm četrām spēlēm.
Bārnss četrās spēlēs caurmērā guva 22 punktus, izcīnīja 6,3 atlēkušās bumbas un atdeva 6 rezultatīvas piespēles. Arī "Raptors" uzvarēja trīs no četriem mačiem.
Rietumu konferencē uz labākā spēlētāja balvu pretendēja arī Deni Avdija (Portlendas "Trail Blazers"), Devins Bukers (Fīniksas "Suns"), Entonijs Edvardss (Minesotas "Timberwolves"), Šejs Gildžess-Aleksandrs (Oklahomasitijas "Thunder") un Kavai Lenards (Losandželosas "Clippers").
Austrumu konferencē starp labākajiem bija arī Dželens Bransons (Ņujorkas "Knicks"), Džoels Embīds (Filadelfijas "76ers"), Dariuss Gārlends (Klīvlendas "Cavaliers"), Dželens Džonsons (Atlantas "Hawks") un Endrū Nembhārds (Indiānas "Pacers").