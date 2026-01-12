"Trabzonspor" nolemj pārtraukt sadarbību ar Latvijas izlases basketbolistu Kārli Šiliņu
Turcijas čempionāta vienība Trabzonas "Trabzonspor" pārtraukusi sadarbību ar Latvijas basketbola izlases spēlētāju Kārli Šiliņu, pirmdien pavēstīja komanda.
28 gadus vecais centra spēlētājs "Trabzonspor" pievienojās pirms šīs sezonas un Turcijas čempionātā aizvadīja astoņas spēlēs, vidēji mačā izceļoties ar četriem punktiem, 1,1 atlēkušo bumbu zem groziem un 0,3 rezultatīvām piespēlēm.
Pagājušo sezonu Šiliņš sāka Itālijas A sērijas vienībā "Pistoia", bet marta sākumā pārcēlās uz Spānijas augstākās līgas (ACB) komandu "Coruna", kuras rindās arī noslēdza sezonu.
Pirms pievienošanās "Pistoia" viņš vienu sezonu pārstāvēja Vācijas bundeslīgas komandu "Gottingen". Savukārt pirms došanās uz Vāciju Šiliņš kopš 2021. gada pārstāvēja "Liepāju", kurai pievienojās pēc četrām sezonām Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātā.
"Trabzonspor" ar desmit uzvarām 15 spēlēs Turcijas superlīgas kopvērtējumā ieņem piekto pozīciju.