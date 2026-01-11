Latvijas kamaniņu izlase Vinterbergā ieņem piekto vietu komandu stafetē
Latvijas kamaniņu sporta izlase svētdien Vinterbergā Pasaules kausa kamaniņu sportā sezonas piektajā posmā ieņēma piekto vietu komandu stafetē.
Latvijas komandas sastāvā stafeti sekmīgi sāka Elīna Ieva Bota, divniekam Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts neizdevās noturēt līderpozīciju, pēc tam trasē devās Kristers Aparjods, bet noslēgumā Marta Robečniece/Kitija Bogdanova kļūdījās trases otrajā pusē, kādēļ neizdevās noturēt ātrumu.
Uzvaru svinēja Vācijas izlase, kas par 0,623 sekundēm pārspēja Austriju un par 0,728 sekundēm Itāliju. Latvijas komanda atpalika 1,544 sekundes.
Startēja deviņas komandas, no kurām finišu sasniedza astoņas.
Pasaules kausa kopvērtējumā Latvija ar 270 punktiem ir vicelīdere, bet pirmo vietu ar 355 punktiem ieņem Vācija. Trešajā vietā ar 255 punktiem ir Itālija.
Ar posmu Vinterbergā noslēgsies olimpiskā kvalifikācija. Turpinājumā Vācijas trasē Oberhofā tiks aizvadīti vēl divi posmi, un pirmajā no tiem tiks dalītas arī Eiropas čempionāta godalgas, februāra sākumā sportisti sacentīsies Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, pēc kurām paredzēti vēl divi posmi.