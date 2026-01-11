Latvijas kamaniņu divnieki Pasaules kausa posmā ieņem septītās un astotās vietas
Latvijas kamaniņu sporta vīriešu un sieviešu divnieku ekipāžas svētdien Vinterbergā Pasaules kausa kamaniņu sportā sezonas piektajā posmā ieņēma divas septītās un astotās vietas.
Vīriešu konkurencē uzvarēja Vācijas duets Tobiass Vendls/Tobiass Arlts, kuri bija vicelīderi pēc pirmā brauciena, bet otrajā bija ātrākie un pakāpās uz pirmo vietu. Austrieši Tomass Šteijs/Volfgangs Kindls pēc pirmā brauciena bija līderi, bet otrajā uzrādīja trešo rezultātu, summā par 0,054 sekundēm piekāpjoties uzvarētājiem. Vēl 0,045 sekundes lēnāki bija trešo vietu guvušie austrieši Juri Gats/Martins Šepfs.
Eduards Šveics-Miķelševics/Lūkass Krasts pirmajā braucienā bija sestie, bet otrajā devītie, summā ieņemot septīto vietu ar 0,386 sekunžu atpalicību no uzvarētājiem. Mārtiņš Bots/Roberts Plūme pirmajā braucienā bija astotie, bet otrajā septītais rezultāts neļāva pakāpties augstāk. Starp abām Latvijas ekipāžām bija 0,019 sekundes.
Sieviešu konkurencē abos braucienos un arī summā ātrākās bija vācietes Džesika Degenhārta/Šejena Rozentāle, kuras par vienu sekundes desmitdaļu pārspēja austrietes Selīnu Egli/Laru Kipu. Trešo vietu guva Vācijas duets Dajana Eitbergere/Magdalēna Mačina, kuras uzvarētājām zaudēja 0,369 sekundes.
Marta Robežniece/Kitija Bogdanova pirmajā braucienā bija astotās, bet otrajā sestās, summā uzvarētājām zaudējot 0,713 sekundes un ieņemot septīto vietu. Anda Upīte/Madara Pavlova pirmajā braucienā bija sestās, bet otrajā astotās un šādu pašu pozīciju ieņēma arī summā. Abas Latvijas ekipāžas šķīra 0,041 sekunde.
Vīriešu sacensībās piedalījās 22 divnieki, bet sieviešu konkurencē startēja 17 divnieku ekipāžas.
Plkst. 14.45 tiks aizvadīta komandu stafete. Sacensības tiešraidē translēs kanālā TV6.
Ar posmu Vinterbergā noslēgsies olimpiskā kvalifikācijā. Turpinājumā Vācijas trasē Oberhofā tiks aizvadīti vēl divi posmi, un pirmajā no tiem tiks dalītas arī Eiropas čempionāta godalgas, februāra sākumā sportisti sacentīsies Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, pēc kurām paredzēti vēl divi posmi.