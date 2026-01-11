Semeņistaja nepārvar Hobārtas "WTA 250" turnīra kvalifikāciju.
Šodien 12:01
Darja Semeņistaja zaudē cīņā par vietu Hobārtas turnīra pamatturnīrā
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja svētdien Austrālijā nepārvarēja Hobārtas "WTA 250" turnīra vienspēļu sacensību kvalifikāciju.
Semeņistaja, kura WTA rangā ierindojas 98. pozīcijā, izšķirošajā mačā par vietu pamatturnīrā ar 3-6, 5-7 zaudēja itālietei Elizabetai Kočareto (WTA 81.).
Par iekļūšanu otrajā kārtā latviete nopelnījusi 12 WTA vienspēļu ranga punktus.
Pirmajā kārtā Semeņistaja ar 7-6 (7:2), 7-6 (8:6) pārspēja kvalifikācijā ar desmito numuru izsēto Japānas sportisti Mojuku Učijamu (WTA 89.).
Turnīrs Austrālijā norisinās cietā seguma kortos.