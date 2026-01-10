Latvijas sportists Artemijs Žižins sestdien nodrošināja vietu pasaules snūkera tūres "Welsh Open" pamatturnīrā.
Citi sporta veidi
Šodien 22:11
Snūkerists Žižins sasniedzis "Welsh Open" pamatturnīru
Latvijas snūkerists Artemijs Žižins sestdien pārspēja Ķīnas sportistu He Gocjanu, nodrošinot sev vietu pasaules snūkera tūres (WST) "Welsh Open" pamatturnīrā.
Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 76. vietu, kvalifikācijas otrajā jeb izšķirošajā kārtā pārspēja Gocjanu (44) ar 4-2. Pirmajā kārtā Latvijas pārstāvis ar 4-3 pārspēja Skotijas pārstāvi Rosu Muiru (119.). "Welsh Open" pamatturnīrs norisināsies februāra beigās. Pērn Latvijas snūkerists "Welsh Open" kvalifikācijā nepārvarēja otro kārtu. Žižins ir nodrošinājis dalību pasaules snūkera tūres turnīros 2025./2026. gada sezonā.