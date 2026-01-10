Snūkerists Žižins sasniedzis "Welsh Open" pamatturnīru
foto: WPBSA
Latvijas sportists Artemijs Žižins sestdien nodrošināja vietu pasaules snūkera tūres "Welsh Open" pamatturnīrā.
Citi sporta veidi

Snūkerists Žižins sasniedzis "Welsh Open" pamatturnīru

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

Latvijas snūkerists Artemijs Žižins sestdien pārspēja Ķīnas sportistu He Gocjanu, nodrošinot sev vietu pasaules snūkera tūres (WST) "Welsh Open" pamatturnīrā.

Snūkerists Žižins sasniedzis "Welsh Open" pamattur...

Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 76. vietu, kvalifikācijas otrajā jeb izšķirošajā kārtā pārspēja Gocjanu (44) ar 4-2.  Pirmajā kārtā Latvijas pārstāvis ar 4-3 pārspēja Skotijas pārstāvi Rosu Muiru (119.). "Welsh Open" pamatturnīrs norisināsies februāra beigās. Pērn Latvijas snūkerists "Welsh Open" kvalifikācijā nepārvarēja otro kārtu. Žižins ir nodrošinājis dalību pasaules snūkera tūres turnīros 2025./2026. gada sezonā.

Tēmas

LielbritānijaĶīnaSnūkers

Citi šobrīd lasa