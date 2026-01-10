Marta Andžāne otro dienu pēc kārtas izcīna otro vietu Eiropas kausa posmā
Latvijas skeletoniste Marta Andžāne sestdien Insbrukā Eiropas kausa posmā izcīnīja otro vietu, otro dienu pēc kārtas tiekot pie sudraba godalgas.
Abos braucienos labāko rezultātu sasniedza itāliete Valentīna Margaljo, kura summā finišēja minūtē un 49,58 sekundēs.
Andžāne pēc pirmā brauciena bija trešā, bet otrajā braucienā sasniegtais otrais labākais rezultāts ļāva pakāpties uz otro pozīciju, atpaliekot no uzvarētājas 0,34 sekundes. Ķīniete Jana Juisjiņa piekāpās 0,49 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Savukārt Dārta Neimane braucienos sasniedza 19. un 20. ātrāko finiša laiku un, zaudējot 2,16 sekundes, ierindojās 19. pozīcijā 34 sportistu konkurencē. Vēl Igauniju pārstāvošā Latvijas sportiste Dārta Zunte ieņēma piekto vietu, bet latviešu izcelsmes Austrijas sportiste Anna Saulīte noslēdza sacensības 14. pozīcijā.
Vīriešu sacensībās Dāvis Valdovskis un Emīls Indriksons ieņēma attiecīgi astoto un 12. vietu.
Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijas skeletona izlase pirms Eiropas kausa posma izteica protestu pret Krievijas sportistu dalību starptautiskajās sacensībās.
Sociālajos tīklos izplatītajā video Latvijas izlases treneris Ivo Šteinbergs līdzās ukraiņu sportistiem, kuru rokās ir bildes ar savainotiem un plakāti ar viņu sabombardētajām mājām, norāda, ka viņš un Latvijas izlase ir pret krievu dalību sacensībās, kamēr notiek karš.