Jaks ar vārtiem kaldina “Energie” uzvaru Čehijas ekstralīgas spēlē
Latvijas aizsargs Jānis Jaks piektdien guva vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli, bet uzbrucējs Haralds Egle asistēja vienā vārtu guvumā, viņu un Roberta Mamčica pārstāvētajai Karlovi Varu "Energie" komandai svinot uzvaru Čehijas hokeja ekstralīgas spēlē.
"Energie" viesos ar 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0) papildlaikā uzvarēja Vītkovices "Ridera" ar Ralfu Freibergu sastāvā.
Otrā perioda otrajā minūtē Jaks ar spēcīgu metienu bez ripas apstādināšanas vairākumā panāca 1:1, šajā vārtu guvumā piespēli atdodot arī Eglem. Sešas minūtes pirms šā perioda beigām Jaks palīdzēja realizēt lielo vairākumu un panākt 2:3.
Šosezon Jaks 39 spēlēs guvis septiņus vārtus un atdevis desmit rezultatīvas piespēles, bet Eglem 32 mačos ir pieci precīzi metieni un 12 piespēles.
Citā spēlē Kristapa Zīles pārstāvētā Liberecas "Bili Tygrzi" mājās ar 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Plzeņas "Škoda", kas gaida atgriežamies laukumā Kristiānu Rubīnu. Vēl Renārs Krastenbergs ar "Olomouc" mājās ar 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) uzveica Tršinecas "Ocelarzi", bet Markuss Komuls ar Litvīnovas "Verva" viesos ar 2:7 (0:1, 1:3, 1:3) zaudēja Brno "Kometa" hokejistiem.
"Škoda" ir turnīra tabulā visaugstāk esošā Latvijas hokejistu pārstāvētā komanda, ieņemot otro vietu.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.