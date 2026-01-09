Nasers Al-Atija uzvar "Dakara" rallijreida sestajā posmā un atgriežas līderpozīcijā
Kataras autosportists Nasers Al-Atija piektdien uzvarēja rallijreida "Dakara" sestajā posmā un kopvērtējumā atgriezās līderpozīcijā.
Pieckārtējais rallijreida uzvarētājs katarietis Al-Atija ("The Dacia Sandriders") 331 kilometru garajā posmā pa smiltīm dominēja distances otrajā daļā un finišā pārspēja komandas biedru francūzi Sebastjēnu Lēbu par teju trīs minūtēm. Trešais, zaudējot trīs minūtes un 19 sekundes, bija amerikānis Sets Kintero ("Toyota Gazoo").
Ar uzvaru šajā posmā Al-Atija ticis pie vismaz viena uzvarēta posma 19 "Dakara" rallijreidos pēc kārtas.
Kopvērtējumā pēc sešiem posmiem Al-Atija atgriezies pirmajā pozīcijā un iekrājis sešu minūšu pārsvaru pār Dienvidāfrikas autosportistu Henku Lateganu ("Toyota Gazzo"), kamēr "Ford" pārstāvis spānis Nani Roma iekrājis deviņu minūšu deficītu un ir trešais.
Motociklu klasē austrālietis Daniels Sanderss ("Red Bull KTM") izcīnīja drošu uzvaru, taču par ātruma pārkāpumiem viņam tika piešķirts sešu minūšu sods, kas lika noslīdēt uz trešo pozīciju, kamēr par posma uzvarētāju kļuva amerikānis Rikijs Brabeks ("Monster Energy Honda").
Sanderss saglabā pirmo vietu kopvērtējumā, bet viņa pārsvars pār Brabeku ir vien 45 sekundes. Labāko trijnieku kopvērtējumā noslēdz argentīnietis Lusjano Benavidess ("Red Bull KTM"), atpaliekot no komandas biedra desmit minūtes.
"Dakaras" rallijreids norisinās 48. reizi. Pērn vieglo automašīnu klasē uzvarēja Saūda Arābijas pilots Jazīds Al-Radži, bet motociklu klasē kopvērtējumā pirmais bija austrālietis Daniels Sanderss.
Rallijreids no 1979. līdz 2007. gadam 29 reizes norisinājās Āfrikā. 2008. gadā tas drošības iemeslu dēļ tika atcelts, bet nākamajā gadā tas debitēja Dienvidamerikā.