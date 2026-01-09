Marta Andžāne izcīna otro vietu Eiropas kausa posmā skeletonā
Latvijas skeletoniste Marta Andžāne piektdien Insbrukā Eiropas kausa posmā izcīnīja otro vietu, pirmo reizi šosezon kāpjot uz goda pjedestāla.
Andžāne pēc pirmā brauciena bija līdere, apsteidzot tuvāko sekotāju itālieti Valentīnu Margaljo par 0,11 sekundēm. Otrajā braucienā latviete sasniedza otro labāko rezultātu, kamēr Margaljo padevās labākais finiša laiks, ļaujot izcīnīt uzvaru.
Margaljo abu braucienu summā finišēja minūtē un 49,37 sekundēs, un Andžāne zaudēja viņai 0,16 sekundes. Ķīniete Jana Juisjiņa atpalika 0,55 sekundes un noslēdza labāko trijnieku. Savukārt Dārta Neimane braucienos sasniedza 19. un 23. labāko laiku un summā, piekāpjoties uzvarētājai 2,57 sekundes, ierindojās 20. pozīcijā 34 sportistu konkurencē.
Vēl Igauniju pārstāvošā Latvijas sportiste Dārta Zunte ieņēma piekto vietu, bet latviešu izcelsmes Austrijas sportiste Anna Saulīte noslēdza sacensības 13. pozīcijā. Eiropas kausa kopvērtējumā pēc pieciem posmiem līdere ar 510 punktiem ir vāciete Viktorija Hansova. Andžāne un Neimane atrodas attiecīgi sestajā un septītajā vietā, junioru ieskaitē ieņem trešo un ceturto pozīciju.
Vīriešu sacensībās Emīls Indriksons un Dāvis Valdovskis ieņēma attiecīgi astoto un devīto vietu. Sestdien Insbrukā tiks aizvadīts vēl viens Eiropas kausa posms.
Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijas skeletona izlase pirms Eiropas kausa posma izteica protestu pret Krievijas sportistu dalību starptautiskajās sacensībās. Sociālajos tīklos izplatītajā video Latvijas izlases treneris Ivo Šteinbergs līdzās ukraiņu sportistiem, kuru rokās ir bildes ar savainotiem un plakāti ar viņu sabombardētajām mājām, norāda, ka viņš un Latvijas izlase ir pret krievu dalību sacensībās, kamēr notiek karš.