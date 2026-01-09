Ostapenko kopā ar Sji pieveic bijušo pārinieci un iekļūst Brisbenas "WTA 500" dubultspēļu turnīra finālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji piektdien sasniedza Brisbenas "WTA 500" turnīra dubultspēļu finālu.
Turnīrā ar pirmo numuru izsētās Ostapenko/Sji pusfinālā ar 6-2, 6-4 pieveica Ukrainas duetu Ludmila Kičenoka/Nadja Kičenoka. Ar ukrainieti Ludmilu Kičenoku Latvijas ranga līdere tenisā spēlēja pirms apvienošanās ar taivānieti. Par fināla sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 325 punktus WTA dubultspēļu rangā.
Finālā Latvija/Taivānas pāris tiksies ar spānieti Kristinu Busku un Elenu Peresu no Austrālijas, kuras izsētas ar trešo numuru.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Ostapenko/Sji ar rezultātu 6-1, 6-4 pārspēja austrālieti Olīviju Gadeki un slovākieti Terēzu Mihailovu., bet otrajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā ar 6-1, 1-6, 10:6 uzvarēja austrālieti Priscillu Honu un čehieti Karolīnu Muhovu.
Brisbenas "WTA 500" turnīrs norisinās cietā seguma kortos. Vienspēlēs Ostapenko izstājās jau pēc pirmās spēles.