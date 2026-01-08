Amerikānis Gatrijs triumfē jau otrajā šī gada rallijreida "Dakara" posmā
ASV autosportists Mičels Gatrijs ceturtdien uzvarēja rallijreida "Dakara" ceturtajā posmā, svinot otro uzvaru šī gada sacensībās.
Sākotnēji pirmais 371 kilometru garajā posmā bija Gatrija komandas biedrs spānis Nani Roma ("Ford"), taču viņš saņēma laika sodu par ātruma pārsniegšanu pārbraucienā. Gatrijs finišēja trīs stundās 45 minūtēs un 46 sekundēs, bet Roma līdz ar saņemto sodu bija otrais, zaudējot 66 sekundes.
Divas minūtes un 14 sekundes zaudēja čehs Martins Prokops ("Orlen Jipocar").
Kopvērtējumā līderis ir Dienvidāfrikas autosportists Henks Lategans ("Toyota Gazzo"), par trīs minūtēm un septiņām sekundēm apsteidzot pieckārtējo čempionu Naseru Al-Atiju no Kataras ("Dacia"). Piecas minūtes un 38 sekundes atpaliek zviedrs Matīass Ēkstrems ("Ford").
Spītējot kritienam, motociklu klasē ātrākais bija argentīnietis Lusjano Benavidess ("Red Bull KTM"), finišējot četrās stundās piecās minūtēs un 16 sekundēs. Trīs minūtes un 51 sekundi zaudēja čīlietis Ignasio Korneho ("Hero"), bet teju vēl divas minūtes lēnāks bija Benavidesa komandas biedrs austrālietis Daniels Sanderss.
Kopvērtējumā par līderi kļuvis Sanderss, kurš par divām minūtēm un divām sekundēm apsteidz amerikāni Rikiju Breibeku ("Honda"). Teju sešas minūtes atpaliek Benavidess.
"Dakaras" rallijreids norisinās 48. reizi. Pērn vieglo automašīnu klasē uzvarēja Saūda Arābijas pilots Jazīds Al-Radži, bet motociklu klasē kopvērtējumā pirmais bija austrālietis Daniels Sanderss.
Rallijreids no 1979. līdz 2007. gadam 29 reizes norisinājās Āfrikā. 2008. gadā tas drošības iemeslu dēļ tika atcelts, bet nākamajā gadā tas debitēja Dienvidamerikā.