Simons Jeitss pēc triumfa pozē ar skatu uz Romas pilsētu.
Citi sporta veidi
Šodien 10:43
Pagājušā gada "Giro d'Italia" čempions pēkšņi paziņo par karjeras beigām
Lielbritānijas riteņbraucējs Saimons Jeitss, kurš pērn uzvarēja daudzdienu velobrauciena "Giro d'Italia" kopvērtējumā, trešdien paziņoja par karjeras beigām.
"Šis daudziem būs pārsteigums, bet tas nav viegls lēmums. Par to esmu domājis jau labu laiku, un jūtu, ka šis ir īstais brīdis, lai aizietu no sporta," "Visma-Lease a Bike" komandas paziņojumā citēts 33 gadus vecais riteņbraucējs.
No lielajām tūrēm Jeitss uzvarēja arī 2018. gada "Vuelta a Espana" velobraucienā.
2023. gadā brits ieņēma ceturto vietu "Tour de France" kopvērtējumā. Francijas daudzdienās viņš 2017. gadā finišēja kā labākais jaunais riteņbraucējs.
Karjeras laikā Jeitss uzvarējis arī "Tirreno-Adriatico" un Alpu tūres kopvērtējumā.
Profesionālajā tūrē startē arī viņa dvīņubrālis Edams Jeitss.