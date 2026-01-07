Pēdējos gados Aļona Ostapenko daudz stabilāku sniegumu demonstrē dubultspēlēs.
Šodien 09:33
Ostapenko un Sji iekļūst Brisbenas "WTA 500" turnīra dubultspēļu pusfinālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji trešdien izcīnīja uzvaru Brisbenas "WTA 500" turnīra dubultspēļu ceturtdaļfinālā.
Turnīrā ar pirmo numuru izsētās Ostapenko/Sji cīņā par vietu pusfinālā ar 6-1, 1-6, 10:6 pieveica austrālieti Priscillu Honu un čehieti Karolīnu Muhovu.
Pirmajā kārtā Latvija/Taivānas pāris ar rezultātu 6-1, 6-4 pārspēja austrālieti Olīviju Gadeki un slovākieti Terēzu Mihailovu.
Ceturtdaļfināla sasniegšana Ostapenko dod 195 WTA ranga punktus.
Ostapenko Brisbenā piedalījās arī vienspēļu sacensībās, kur otrajā kārtā (pirmā bija brīva) piekāpās ar 2-6, 6-7 (5:7). rumānietei Soranai Kirstea.
Brisbenas "WTA 500" turnīrs norisinās cietā seguma kortos.