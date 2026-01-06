Mārcis Šteinbergs palīdz "Baxi" Eirokausa spēlē sakaut Saloniku "Aris"
Latvijas basketbolists Mārcis Šteinbergs otrdien ULEB Eirokausa mačā izcēlās ar 12 gūtajiem punktiem un palīdzēja Manrezas "Baxi" tikt pie panākuma. "Baxi" mājās ar 113:99 (35:18, 28:20, 24:28, 26:33) pārspēja Saloniku "Aris".
Šteinbergs spēlēja 25 minūtes un 37 sekundes un realizēja trīs divu punktu metienus un divus no pieciem tālmetieniem, kā arī izcēlās statistikā ar četrām atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, trīs kļūdām, trīs piezīmēm un izprovocētu sodu, iekrājot efektivitātes koeficientu desmit.
Mājinieku uzvaru ar 18 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Retēns Obasohans.
Saloniku vienībā rezultatīvākais ar 27 punktiem bija Braiss Džounss, bet Amine Noua pievienoja 23 punktus un astoņas bumbas zem groziem.
A grupā Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" ar septiņām uzvarām 13 spēlēs ir piektā, Klaipēdas "Neptūnas", kuras rindās spēlē Rihards Lomažs, ar piecām uzvarām 12 mačos - astotā, bet Ainara Bagatska vadītā Vroclavas "Slask" uzvarējusi četros mačos un ieņem devīto pozīciju.
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.