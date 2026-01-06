Domens Prevcs ar kāroto trofeju
Slovēnis Domens Prevcs triumfē Četru tramplīnu turnejas kopvērtējumā, kaut gan pēdējā posmā uzvar austrietis Čofenigs
Austrijas tramplīnlēcējs Daniels Čofenigs otrdien uzvarēja Četru tramplīnu turnejas ceturtajā posmā, bet kopvērtējumā pirmo reizi karjerā triumfēja slovēnis Domens Prevcs. Noslēdzošajā no četriem posmiem pagājušā gada Četru tramplīnu turnejas uzvarētājam Čofenigam padevās 137 un 140,5 metrus tāli lēcieni, kopā iekrājot 303,9 punktus. Pēc pirmā lēciena viņš atradās trešajā pozīcijā.
Viņš par 4,1 punktu pārspēja Prevcu, kurš pēc pirmā lēciena bija līderis, bet labāko trijnieku, zaudējot 4,3 punktus, noslēdza Rjoju Kobajaši no Japānas.
Ceturtajā posmā labāko desmitniekā kopā iekļuva pieci Austrijas sportisti.
Kopvērtējumā Prevcs turneju noslēdza ar 1195,6 punktiem, pārspējot austrieti Janu Hērlu par 42,3 punktiem, kamēr trešajā pozīcijā ierindojās vēl viens Austrijas pārstāvis Štefans Embahers.
Prevcs uzvarēja šī gada turnejas pirmajos divos posmos, bet nākamajos divos ieņēma otro vietu.