Latvijas čempionei "Riga" pievienojas Brazīlijas pussargs Kaiju
Kaiju (foto: Riga FC / X)
Latvijas čempionei "Riga" pievienojas Brazīlijas pussargs Kaiju

Jauns.lv/LETA

Latvijas čempione futbolā "Riga" papildinājusi sastāvu ar Brazīlijas pussargu Kaiju, otrdien pavēstīja Rīgas klubs. Tas vienojies ar Rumānijas klubu "Arges" par 25 gadus vecā futbolista pārēju uz "Riga", ar kuru kopā viņš jau drīzumā varēs uzsākt gatavošanos jaunajai sezonai.

Kaiju 2025. gadā parakstīja līgumu ar "Arges" komandu, kuras rindās aizvadīja 21 spēli, guva trīs vārtus un atdeva trīs rezultatīvas piespēles.

Pirms tam 2024. gadā brazīlietis devās uz Eiropu un pievienojās Moldovas augstākās līgas klubam "Balti", kurā aizvadīja 26 spēles, izcēlās ar 15 precīziem sitieniem un vienu rezultatīvu piespēli.

Karjeras laikā Kaiju pārstāvējis arī vairākus Brazīlijas klubus.

