Kaiju (foto: Riga FC / X)
Futbols
Šodien 21:42
Latvijas čempionei "Riga" pievienojas Brazīlijas pussargs Kaiju
Latvijas čempione futbolā "Riga" papildinājusi sastāvu ar Brazīlijas pussargu Kaiju, otrdien pavēstīja Rīgas klubs. Tas vienojies ar Rumānijas klubu "Arges" par 25 gadus vecā futbolista pārēju uz "Riga", ar kuru kopā viņš jau drīzumā varēs uzsākt gatavošanos jaunajai sezonai.
Oficiāli varam paziņot, ka esam vienojušies ar Rumānijas augstākās līgas klubu FC "Arges" par 25 gadus vecā Brazīlijas pussarga Kaiju pāreju! Laipni lūgts komandā!💥🇱🇻⚽🇧🇷🦁— Riga FC (@RigaFC_Official) January 6, 2026
📝: https://t.co/6TAwJTC6ar pic.twitter.com/30gSUjykup
Kaiju 2025. gadā parakstīja līgumu ar "Arges" komandu, kuras rindās aizvadīja 21 spēli, guva trīs vārtus un atdeva trīs rezultatīvas piespēles.
Pirms tam 2024. gadā brazīlietis devās uz Eiropu un pievienojās Moldovas augstākās līgas klubam "Balti", kurā aizvadīja 26 spēles, izcēlās ar 15 precīziem sitieniem un vienu rezultatīvu piespēli.
Karjeras laikā Kaiju pārstāvējis arī vairākus Brazīlijas klubus.