Mičels Gatrijs triumfē rallijreida "Dakara" trešajā posmā un izvirzās kopvērtējuma vadībā
Amerikānis Mičels Gatrijs otrdien uzvarēja rallijreida "Dakara" trešajā posmā vieglo automašīnu klasē un kļuva par kopvērtējuma līderi. 421 kilometru garā posma starpfinišā pēc veiktiem 167 kilometriem Gatrijs ("Ford") nebija starp līderiem, taču turpinājumā izvirzījās vadībā un finišu sasniedza pirmais.
Amerikānis par divām ar pusi minūtēm pārspēja čehu Martinu Prokopu ("Orlen Jipocar"), bet trešais finišu sasniedza Dienvidāfrikas Republikas pilots Gajs Boterils ("Toyota Gazoo"), kurš vēl 100 kilometrus līdz finišam bija vien devītajā pozīcijā.
Kopvērtējumā par līderi kļuvis Gatrijs, iekrājot 26 sekunžu pārsvaru pār Prokopu, bet pieckārtējais rallijreida uzvarētājs katarietis Nasers Al-Atija ("The Dacia Sandriders") noslīdējis uz desmito vietu.
Motociklu klasē ātrākais posmā bija spāni Toša Šareins ("Honda"), kurš par vairāk nekā divām minūtēm pārspēja 2024. gada "Dakara" uzvarētāju amerikāni Rikiju Brabeku ("Monster Energy Honda"). Labāko trijnieku noslēdza otrā posma uzvarētājs austrālietis Daniels Sanderss no KTM vienības.
Pēc trīs posmiem kopvērtējumā pirmo vietu saglabā Sanderss, kuram tikai minūti un septiņas sekundes zaudē Brabeks.
"Dakaras" rallijreids norisinās 48. reizi. Pērn vieglo automašīnu klasē uzvarēja Saūda Arābijas pilots Jazīds Al-Radži, bet motociklu klasē kopvērtējumā pirmais bija austrālietis Daniels Sanderss.
Rallijreids no 1979. līdz 2007. gadam 29 reizes norisinājās Āfrikā. 2008. gadā tas drošības iemeslu dēļ tika atcelts, bet jau nākamajā gadā tas debitēja Dienvidamerikā.