Aļona Ostapenko ar zaudējumu sākusi sezonu vienspēlēs
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko otrdien Brisbenas "WTA 500" turnīra otrajā kārtā piekāpās Rumānijas tenisistei Soranai Kirsteu.
Ar 14. numuru turnīrā izsētā Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 23. vietu, zaudēja ar 2-6, 6-7 (5:7). Pirmā seta sākumā piecos geimos pēc kārtas uzvarēja servētājas, taču turpinājumā Ostapenko divas reizes nespēja uzvarēt savos serves geimos, piekāpjoties ar 2-6.
Otro setu Latvijas pirmā rakete uzsāka ar "breiku", taču jau otrajā geimā Kirstea (WTA 41.) lauza servi atpakaļ un panāca 1-1. Turpinājumā vairs tenisistes savas serves geimos nezaudēja, uzvarētāja noskaidrošanu atliekot uz taibreiku. Taibreikā rumāniete ne reizi nebija iedzinējos un uzvarēja ar 7:5, izmantojot otro mačbumbu.
Ostapenko no pirmās kārtas bija brīva, bet Kirsea pirmās kārtas mačā ar 6-3, 6-1 pārspēja krievieti Anastasiju Pavļučenkovu (WTA 47.).
Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji Brisbenā startē arī dubultspēļu sacensībās. Ar pirmo numuru izsētais Latvijas un Taivānas duets pirmdien ar pirmās kārtas mačā ar 6-1, 6-4 pārspēja austrālieti Olīviju Gadeki un slovākieti Terēzu Mihailovu. Turnīrs Brisbenā norisināsies cietā seguma kortos.