Latvijas uzbrucējs Marko Regža karjeru turpinās Čehijas komandā "Hradec Kralove"
Latvijas uzbrucējs Marko Regža karjeru turpinās Čehijas futbola virslīgas vienībā "Hradec Kralove", pirmdien pavēstīja Hradeckrāloves klubs.
Vienošanās ar 26 gadus veco futbolistu noslēgta uz diviem ar pusi gadiem.
Regža kopš 2023. gada sākuma pārstāvēja "Riga", ar kuru kopā aizvadītajā sezonā kļuva par Latvijas čempionu. "Riga" rindās viņš visos turnīros kopā aizvadīja 120 spēles, kurās izcēlās ar 61 precīzu sitienu.
Latvijas futbola augstākajā līgā Regža ir spēlējis RFS, "Daugavpils" un "Super Nova" komandās, pēdējo pārstāvot vienu sezonu pirms pievienošanās "Riga".
Regžam pirmais klubs bija "Babīte", bet jaunatnes vecumā uzbrucējs ir pārstāvējis arī Vācijas klubus Diseldorfas "Fortuna" un Gelzenkirhenes "Schalke 04".
Regža ir pārstāvējis visa vecuma Latvijas jaunatnes izlases, kā arī aizvadījis 16 mačus pieaugušo valstsvienībā.
"Hradec Kralove" ar 27 punktiem 19 spēlēs Čehijas spēcīgākās līgas turnīra tabulā atrodas septītajā vietā.