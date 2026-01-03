Debitants Kanets rallijreida "Dakara" prologā motociklu klasē ir ātrākais
Spānijas motosportists Edgars Kanets, debitējot rallijreidā "Dakara" motociklu klasē, sestdien bija ātrākais šī gada sacensību prologā.
Prologā, veicot 22 kilometrus, 20 gadus vecais KTM braucējs Kanets par trim sekundēm pārspēja savu komandas biedru, pērnā gada čempionu Danielu Sandersu no Austrālijas. Piecas sekundes atpalika 2024. gada čempions, amerikānis Rikijs Breibeks ("Honda"). "Prologs bija daudz ātrāks, nekā gaidīju, taču distance nebija tik tehniska," teica Sanderss.
Vieglo automašīnu klasē pirmais finišēja zviedrs Matīss Ēkstrems ("Ford"), kurš par astoņām sekundēm bija ātrāks par komandas biedru, amerikāni Miču Gatriju.
Svētdien pirmajā posmā būs jāveic 305 kilometrus gara distance pa akmeņainu un smilšainu segumu. "Dakaras" rallijreids norisinās 48. reizi. Pērn vieglo automašīnu klasē uzvarēja Saūda Arābijas pilots Jazīds Al-Radži, bet motociklu klasē kopvērtējumā pirmais bija austrālietis Daniels Sanderss. Rallijreids no 1979. līdz 2007. gadam 29 reizes norisinājās Āfrikā. 2008. gadā tas drošības iemeslu dēļ tika atcelts, bet jau nākamajā gadā tas debitēja Dienvidamerikā.