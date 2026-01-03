Bez Bļugera spēlējošā "Canucks" pēcspēles metienos zaudē "Kraken" komandai
Vankūveras "Canucks" komanda, kurai savainojuma dēļ joprojām nevar palīdzēt Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers, piektdien piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē.
"Canucks" mājās ar rezultātu 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja Sietlas "Kraken".
Bļugers šosezon traumu dēļ piedalījies tikai divās NHL spēlēs, kurās izcēlies ar vienu vārtu guvumu. Pēdējo reizi laukumā latviešu uzbrucējs devās oktobra vidū.
Sākotnēji bija prognozēts, ka viņš varētu atgriezties pēc Ziemassvētkiem, taču šobrīd viņa atgriešanās ir atlikta uz nenoteiktu laiku."Canucks" komandā visos trīs gūtajos vārtos piedalījās Džeiks Debrasks, kuram bija viens precīzs metiens un divas rezultatīvas piespēles. Pa ripai "Kraken" vārtos iemeta Kīfers Šervuds un Līnuss Kārlsons, kurš spēles dienā tika atalgots ar divu sezonu līgumu par 4,5 miljoniem ASV dolāru.
"Kraken" komandā vienīgo precīzo metienu pēcspēles sērijā izpildīja Metijs Benīrss. Pamatlaikā vārtus guva Keils Flerī, Čendlers Stīvensons un Bens Meierss.
"Canucks" ar 36 punktiem 40 spēlēs ieņem pirmspēdējo, 15. vietu Rietumu konferencē. "Kraken" ar 43 punktiem 39 mačos ir septītā šajā pašā konferencē.