Latvijas basketbolists Leimanis pievienojas Islandes čempionāta komandai
Latvijas basketbolists Toms Leimanis karjeru turpinās Islandes čempionāta komandā Reikjavīkas KR, piektdien pavēstīja Reikjavīkas vienība.
Leimanis oktobrī pievienojās "VEF Rīga", ar kuru noslēdza vienošanos līdz pēdējais spēlei FIBA Čempionu līgas turnīrā, un novembra sākumā pameta Latvijas čempionvienību.
Viņš piedalījās visās trīs FIBA Čempionu līgas spēlēs, vidēji izceļoties ar 6,3 punktiem un divām rezultatīvām piespēlēm. Savukārt Latvijas-Igaunijas basketbola līgā (LIBL) saspēles vadītājs piecos mačos caurmērā guva 5,4 punktus un izdarīja 2,2 rezultatīvas piespēles.
31 gadu vecais Leimanis kopš augusta pārstāvēja Meksikas čempionvienību "Diablos Rojos", kuras rindās 14 spēlēs "Diablos Rojos" rindās vidēji mačā sakrāja 5,4 punktus, 1,9 atlēkušās bumbas un divas rezultatīvas piespēles. Komandu viņs atstāja septembra beigās.
Latvietis pagājušajā sezonā pārstāvēja Santjago de Kompostelas "Monbus Obradorio" no Spānijas, bet pirms tam divas sezonas spēlēja citā ACB komandā Madrides "Estudiantes". "Ventspilī" karjeru uzsākušais aizsargs ir pārstāvējis arī "Liepājas lauvas", "Valka"/"Valga" komandu, grieķu Amaliadas "Koroivos", spāņu "Valladolid", baltkrievu klubu "Tsmoki-Minsk", ukraiņu "Odesa" un lietuviešu vienību Klaipēdas "Neptunas".
Leimanis tika iekļauts Latvijas izlases paplašinātajā kandidātu sarakstā pirms Eiropas čempionāta finālturnīra, tomēr augusta sākumā kandidātu pulku pameta.
Reikjavīkas KR Islandes čempionāta turnīra tabulā ar bilanci 5-6 ierindojas sestajā pozīcijā 12 komandu konkurencē.