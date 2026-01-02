Zviedrijas hokeja izlase izziņo sastāvu Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm
Zviedrijas vīriešu hokeja izlases sastāvā startam 2026. gada Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs iekļauti 25 Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubu pārstāvji.
Zviedrija izraudzījusies līdzīgu sastāvu, ar kādu tā pērn spēlēja Četru nāciju turnīrā. Uzbrucēju rindām pievienojušies Gabriels Landeskūgs, Pontuss Holmberjs un Aleksandrs Venberjs, aizsardzības līniju papildinājuši Filips Brobergs un Olivers Ekmans-Lāšons, bet starp vārtsargiem Līnusu Ulmarku aizstās Jespers Valsteds.
Milānā Zviedrija B grupā spēkosies ar Somiju, Slovākiju un mājinieci Itāliju. A grupā spēlēs Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, bet C grupā Latvijas pretinieces būs ASV, Vācija un Dānija.
Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.
Zviedrijas vīriešu hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Filips Gustavsons (Minesotas "Wild", NHL), Jākobs Markstrems (Ņūdžersijas "Devils", NHL), Jespers Valsteds (Minesotas "Wild", NHL);
aizsargi - Rasmuss Andešons (Kalgari "Flames", NHL), Filips Brobergs (Sentluisas "Blues", NHL), Jonass Brodins (Minestoas "Wild", NHL), Rasmuss Dalīns (Bufalo "Sabres", NHL), Olivers Ekmans-Lāšons (Toronto "Maple Leafs", NHL), Gustavs Forslings (Floridas "Panthers", NHL), Viktors Hedmans (Tampabejas "Lightning", NHL), Ēriks Kārlsons (Pitsburgas "Penguins", NHL);
uzbrucēji - Jespers Brats (Ņūdžersijas "Devils", NHL), Leo Kārlsons (Anaheimas "Ducks", NHL), Jūels Ēriksons Eks (Minesotas "Wild", NHL), Filips Fošberjs (Nešvilas "Predators", NHL), Pontuss Holmberjs (Tampabejas "Lightning", NHL), Aleksandrs Venberjs (Sanhosē "Sharks", NHL), Adrians Kempe (Losandželosas "Kings", NHL), Gabriels Landeskūgs (Kolorādo "Avanalche", NHL), Elīass Lindholms (Bostonas "Bruins", NHL), Viljams Nīlanders (Toronto "Maple Leafs", NHL), Elīass Petešons (Vankūveras "Canucks", NHL), Rikards Rakels (Pitsburgas "Penguins", NHL), Lukass Raimonds (Detroitas "Red Wings", NHL), Mika Zibanejads (Ņujorkas "Rangers", NHL).