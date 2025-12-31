"Maple Leafs" hokejisti nodrošina "sauso" uzvaru
Toronto "Maple Leafs" otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcīnīja "sauso" panākumu, mājās ar 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) guva panākumu pār Ņūdžersijas "Devils", kas piedzīvoja ceturto zaudējumu pēc kārtas.
Toronto komandas labā vārtus guva Bobijs Makmans, Nikolass Rojs, Kalle Jarnkroks un Metjū Knīss, bet divas rezultatīvas piespēles iekrāja Nikolass Robertsons. Uzvarētāju vārtus sargāja Džozefs Vols, kurš atvairīja visus 33 pretinieku metienus un aizvadīja pirmo "sauso" spēli šosezon. Otrā laukuma pusē Jākobs Markstrems tika galā ar 26 raidījumiem. "Maple Leafs" ar 42 punktiem 39 mačos Austrumu konferencē ieņem 12. vietu, bet "Devils" ar tādu pašu punktu skaitu ir par vienu pozīciju zemāk.
Savukārt "Islanders" ar 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Čikāgas "Blackhawks". Pirmajā trešdaļā 2:0 ņujorkiešu labā panāca Kelams Ričijs un Bo Horvats, bet otrajā puslaikā Čikāgas komandas labā vārtus guva Teuvo Tereveinens un Niks Lardiss, rezultātam kļūstot neizšķirtam.
Pagarinājumā vārti netika gūti, un pēcspēles metienu sērijā vārtsargu pārspēt izdevās tikai Horvatam, "Islanders" hokejistiem izcīnot panākumu. "Islanders" ar 48 punktiem 40 spēlēs Austrumu konferencē atrodas ceturtajā vietā. "Blackhawks" ar 35 punktiem 39 mačos Rietumu konferencē ierindojas 14. pozīcijā.
Jau ziņots, ka Filadelfijas "Flyers", Rodrigo Ābolam tiekot pie rezultatīvas piespēles, viesos ar 6:3 pārspēja Vankūveras "Canucks", kurai savainojuma dēļ joprojām nevar palīdzēt Teodors Bļugers, Uvja Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" mājās ar 2:3 pagarinājumā piekāpās Monreālas "Canadiens", bet Pitsburgas "Penguins", Artūram Šilovam paliekot uz rezervistu soliņa, mājās ar 5:1 uzvarēja Austrumu konferences līderi Karolīnas "Hurricanes".